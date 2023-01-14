«Ей покорялась сцена»: Галкин* и Пугачева выразили свои соболезнования семье Чуриковой

14 января ушла из жизни советская актриса Инна Чурикова. Последние дни своей жизни она провела в больнице. У 79-летней артистки были недомогания из-за невообразований в мозге. В реанимации у нее остановилось сердце. Муж звезды Глеб Панфилов раздавлен из-за утраты. Многие коллеги и друзья уже выразили свои соболезнования семье артистки.
Яна Поплавская отметила, что Чурикова всегда ее поддерживала и умела работать с залом. Она восхитилась и тем, как Панфилов относился к своей жене.
Максим Галкин* вышел на связь с гастролей. Он вспомнил, как ему довелось работать с Инной Михайловной на съемках. Артист выразил соболезнования семье покойной также и от лица Аллы Пугачевой.
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Инна Чурикова. Фото: соцсети
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«Не стало Инны Чуриковой. Невероятная, талантливая, неповторимая актриса. Ей были подвластны все жанры. Ей покорялась сцена, её любила кинокамера. Потрясающее обаяние.
Мой первый съемочный день в кино в картине «Благословите женщину» Станислава Говорухина был именно с ней. С Инной Михайловной получился и один из лучших выпусков «Сегодня Вечером».
Спасибо вам, актриса, за ваши роли, за незабываемые встречи. Алла и я выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Инны Чуриковой», – написал Галкин*.
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