«Ей покорялась сцена»: Галкин* и Пугачева выразили свои соболезнования семье Чуриковой

Яна Поплавская отметила, что Чурикова всегда ее поддерживала и умела работать с залом. Она восхитилась и тем, как Панфилов относился к своей жене.

Максим Галкин* вышел на связь с гастролей. Он вспомнил, как ему довелось работать с Инной Михайловной на съемках. Артист выразил соболезнования семье покойной также и от лица Аллы Пугачевой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».