Синеют ноги: последние новости о состоянии Романа Костомарова

Жена известного фигуриста Романа Костомарова впервые за несколько дней прервала молчание. Оксана Домнина находилась в шоке от того, что ее муж попал в реанимацию, на вопросы журналистов она не отвечала.

И только в субботу спортсменка вышла на связь и рассказала о состоянии супруга, у которого из-за сепсиса начали синеть ноги.

«Ухудшений на данный момент нет, состояние стабильно тяжелое», - объяснила Домнина.

Напомним, Костомаров, предположительно, заболел гриппом, который вылился в двустороннюю пневмонию. Потом у фигуриста начался сепсис и гидроторакс. Врачи говорят, что надежда все равно есть, хоть и небольшая.

Держись, спортсмен!

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