Поплавская рассказала, как Панфилов относился к Чуриковой: «Он ее всегда берег, фантастический союз мужчины и женщины»

Примечательно, что еще неделю назад Чурикова рвалась вернутся на сцену. Однако потом ее состояние ухудшилось. Президент РФ Владимир Путин уже выразил свои соболезнования родным артистки Муж звезды Глеб Панфилов раздавлен горем. О своей коллеге высказалась Яна Поплавская. Она призналась, что получала от нее только поддержку.

Инна Михайловна была уникальна во всем. И по-человечески, и как актриса! Такие люди очень редко появляются вообще в этой жизни.

Мне невероятно повезло, что Инна Чурикова была в моей жизни. Потому, что кроме слов поддержки какой-то удивительный нежности и любви, я все время вспоминаю её руки. Когда я очень боялась играть сложную сцену, она мне говорила - «милая моя, ты такая талантливая! Все у тебя получится, вот увидишь не бойся! Я рядом!». От этого было просто удивительно тепло.

Это был вклад в мой фундамент - человеческий и профессиональный, который меня держал», – делилась Яна.