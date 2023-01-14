Незаменимая: в театре «Ленком» убрали из репертуара все спектакли с участием покойной Инны Чуриковой

Инна Чурикова играла в театре «Ленком» с 1974 года. Ее дебют на сцене театра в постановке «Тиль» М. А. Захарова. Потом она также сыграла Офелию в спектакле «Гамлет». Ей удалось достичь успеха и в кино. 14 января стало известно, что артистка умерла в больнице от остановки сердца. Директор театра сообщил трагическое известие.
Театр «Ленком» убрал из репертуара все спектакли, в которых играла главную роль покойная народная артистка СССР. Заменять Инну Михайловну никто не будет, сообщает источник «ФАН» в Министерстве культуры РФ.
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Прощание с Чуриковой состоится в театре 17 января. Отмечается, что мэру столицы Сергею Собянину уже направлено письмо с просьбой похоронить актрису на Новодевичьем кладбище в связи с особыми заслугами. Напомним, что еще неделю назад артистка рвалась на сцену. Она верила, что сможет вернутся к работе, но, к сожалению, этого не произошло.