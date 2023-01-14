Незаменимая: в театре «Ленком» убрали из репертуара все спектакли с участием покойной Инны Чуриковой

Театр «Ленком» убрал из репертуара все спектакли, в которых играла главную роль покойная народная артистка СССР. Заменять Инну Михайловну никто не будет, сообщает источник «ФАН» в Министерстве культуры РФ.

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Прощание с Чуриковой состоится в театре 17 января. Отмечается, что мэру столицы Сергею Собянину уже направлено письмо с просьбой похоронить актрису на Новодевичьем кладбище в связи с особыми заслугами. Напомним, что еще неделю назад артистка рвалась на сцену. Она верила, что сможет вернутся к работе, но, к сожалению, этого не произошло.