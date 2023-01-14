Просила 2023 год быть милостивым: как Инна Чурикова выглядела незадолго до смерти (фото)

Муж Чуриковой Глеб Панфилов признался, что ему очень больно от потери жены. Он просто раздавлен из-за случившегося. Примечательно, что последние дни жизни Инна Михайловна провела в больнице. Однако Новый год она встретила дома. В соцсетях актриса опубликовала фото 1 января, которое стало последним.

В кадре Чурикова сидит за столом в алой шапочке и ободке с оленьими рожками. Ее лицо стало более одутловатым, а волосы она постоянно прятала. даже в помещении актриса не снимала очки с затемненными стеклами.

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