Просила 2023 год быть милостивым: как Инна Чурикова выглядела незадолго до смерти (фото)

Инна Чурикова для многих стала любимой советской актрисой. В ее копилке больше 60 работ. Она запомнилась многим по роли в фильме «Морозко». Даже в 79 лет актриса играла в театре, радуя зрителя. Однако в 2022 году ее стало подводить здоровье. После неудачного падения врачи обнаружили у нее новообразование в мозге. 14 января звезда кино умерла от остановки сердца.
Муж Чуриковой Глеб Панфилов признался, что ему очень больно от потери жены. Он просто раздавлен из-за случившегося. Примечательно, что последние дни жизни Инна Михайловна провела в больнице. Однако Новый год она встретила дома. В соцсетях актриса опубликовала фото 1 января, которое стало последним.
В кадре Чурикова сидит за столом в алой шапочке и ободке с оленьими рожками. Ее лицо стало более одутловатым, а волосы она постоянно прятала. даже в помещении актриса не снимала очки с затемненными стеклами.
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Инна Чурикова с мужем и сыном. Фото: соцсети
«Мы вместе! Пусть 2023 будет милостивым!» – написала тогда звезда.
Поклонники выражают соболезнования семье артистки. Лера Кудрявцева отметила, что уходят легенды кино.
Напомним, что прощание с Чуриковой состоится 17 января в театре «Ленком».