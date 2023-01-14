Просила 2023 год быть милостивым: как Инна Чурикова выглядела незадолго до смерти (фото)

Инна Чурикова

Инна Чурикова. Фото: Global Look Press

Актриса Новый год встретила дома перед тем, как попала в больницу, где провела последние дни своей жизни.

Инна Чурикова для многих стала любимой советской актрисой. В ее копилке больше 60 работ. Она запомнилась многим по роли в фильме «Морозко». Даже в 79 лет актриса играла в театре, радуя зрителя. Однако в 2022 году ее стало подводить здоровье. После неудачного падения врачи обнаружили у нее новообразование в мозге. 14 января звезда кино умерла от остановки сердца. 

Муж Чуриковой Глеб Панфилов признался, что ему очень больно от потери жены. Он просто раздавлен из-за случившегося. Примечательно, что последние дни жизни Инна Михайловна провела в больнице. Однако Новый год она встретила дома. В соцсетях актриса опубликовала фото 1 января, которое стало последним. 

В кадре Чурикова сидит за столом в алой шапочке и ободке с оленьими рожками. Ее лицо стало более одутловатым, а волосы она постоянно прятала. даже в помещении актриса не снимала очки с затемненными стеклами. 

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Инна Чурикова с мужем и  сыном. Фото: соцсети

«Мы вместе! Пусть 2023 будет милостивым!» – написала тогда звезда.

Поклонники выражают соболезнования семье артистки. Лера Кудрявцева отметила, что уходят легенды кино. 

Напомним, что прощание с Чуриковой состоится 17 января в театре «Ленком».

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