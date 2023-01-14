Муцениеце в лосинах закинула ногу на станок: сверкнула растянутым «межножьем»

Теперь Агата все чаще выходит в свет. Она часто хвастается точеной фигурой, так как похудела. Актриса решила выглядеть более женственно. Она выбирает порой смелые наряды для красных дорожек. А вот

13 января артистка заинтриговала поклонников Муцениеце в лосинах и кроп-топе оказалась в танцевальном зале. Она эффектно закинула ногу на станок. Звезда блеснула стройностью и своей растяжкой.

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