Муцениеце в лосинах закинула ногу на станок: сверкнула растянутым «межножьем»

Агата Муцениеце является одной из самых известных актрис в России. Она снялась с Александром Робаком в комедии «Честный развод». А также 8 лет ей довелось прожить в браке с Павлом Прилучным. Она подарила ему двоих детей, но даже после этого они не смогли сохранить союз. В 2020 году супруги развелись.
Теперь Агата все чаще выходит в свет. Она часто хвастается точеной фигурой, так как похудела. Актриса решила выглядеть более женственно. Она выбирает порой смелые наряды для красных дорожек. А вот
13 января артистка заинтриговала поклонников Муцениеце в лосинах и кроп-топе оказалась в танцевальном зале. Она эффектно закинула ногу на станок. Звезда блеснула стройностью и своей растяжкой.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. Сама актриса намекнула, скоро всех еще сильнее удивит.
«Ох, что за красотка», «Просто чудесная», «Вот это растяжка», «Выглядите превосходно», «Зона бикини во всей красе», «Пашка упустил лучшую», «Ну что за красавица с ногами газели», «Ой, как вы умеете», — стали писать в Сети.