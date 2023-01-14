Стали известны дата и место прощания со знаменитой актрисой Инной Чуриковой

«Вот такое горе случилось час назад: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова», — сказал Варшавер.

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По словам директора театра, прощание с артисткой состоится в «Ленкоме» во вторник, 17 января, об этом пишут «РИА Новости».

Многие коллеги и друзья выражают свои соболезнования семье Чуриковой. Напомним, что артистка состояла в браке с режиссером Глебом Панфиловым. В последние годы они часто путешествовали. Они воспитали сына Ивана, который стал юристом.