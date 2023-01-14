Стали известны дата и место прощания со знаменитой актрисой Инной Чуриковой

Инной Чуриковой

Инной Чуриковой. Фото: Global Look Press

14 января ушла из жизни звезда фильма «Морозко».

Инна Чурикова была знаменитой советской актрисой. 14 января стало известно, что она умерла. Трагической новостью поделился директор «Ленкома» Марк Варшавер. Примечательно, что подробности случившегося неизвестны. Однако неудачно она снова попала в больницу. Артистка жаловалась на боли после неудачного падения, которое произошло летом 2022 года.

«Вот такое горе случилось час назад: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова», — сказал Варшавер.

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По словам директора театра, прощание с артисткой состоится в «Ленкоме» во вторник, 17 января, об этом пишут «РИА Новости».

Многие коллеги и друзья выражают свои соболезнования семье Чуриковой. Напомним, что артистка состояла в браке с режиссером  Глебом Панфиловым. В последние годы они часто путешествовали. Они воспитали сына Ивана, который стал юристом.

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