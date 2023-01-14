Идеальная бывшая жена! Миро не смолчала о разоравшейся из-за бывших Бородиной

Ксения Бородина попала под прицел известного блогера Лены Миро. Акула пера не смогла пройти мимо одиозных криков теледивы о том, что она в одиночку воспитывает и обеспечивает детей, а бывшие только и делают, что пиарятся на ее имени.

«Наверное, (Ксения) хочет показать всем, что она прекрасная мать. Именно она обеспечивает общих детей от разных мужей и ничего взамен не требует. А могла бы!» — считает Миро.

Отметим, что поведение знаменитости получило наивысшую похвалу блогерши.

«Молодец Ксюндель! Идеальная бывшая жена. Всех на место поставила своими воплями <…> Если уж не получилось стать идеальной супругой первым двум супругам, то уж бывшей женой она является идеальной», — резюмировала блогер на странице своего «ЖЖ».

Напомним, весь сыр-бор начался в микроблоге Ксении Бородиной. Экс-жена бизнесмена Юрия Будагова призналась, что больше не может терпеть издевательства новых пассий ее бывших мужей, намекая на нынешнюю девушку отца ее первого ребенка Маруси Будаговой.