Не хватило ума: украинка на «Мисс Вселенной» отказалась стоять рядом с участницей из России

Так называемая красавица из Украины Виктория Апанасенко, которая участвует в конкурсе «Мисс Вселенная», не скрывала свою брезгливость в отношении российской коллеги - Анны Линниковой.

Агрессивно настроенная девушка отказалась стоять рядом с россиянкой во время общей фотосессии, чем разозлила многих поклонников. Люди посчитали, что блондинке явно не хватает ума.

При этом Анна Линникова заявила, что делает все возможное, чтобы достойно представить свою родину на конкурсе. Соотечественники ее поддерживают.

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