Гарри намекнул, что Миддлтон приревновала Уильяма к Маркл

Принц Гарри заявил в своих мемуарах, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл сразу начали соперничать. Королевич рассказал историю, как герцогиня приревновала своего мужа к американской актрисе.

Однажды Уильям заболел. И Меган, по словам Гарри, предложила ему гомеопатические лекарства — масло орегано и куркуму.

«Но Кейт не оценила поступок Мэг. Она сказала, что Уильям никогда не будет принимать такие нетрадиционные лекарства», — рассказал Гарри.

Гарри также подчеркнул, что Миддлтон якобы взбесил тот факт, как «прекрасная Меган в рваных джинсах и босиком рассекает по дому».

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