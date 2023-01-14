Ей вряд ли дашь больше 20! Как сейчас выглядит Мария Ржевская, покорявшая «Фабрику звезд» в 2004-м

Свежее фото Полины Гагариной с Мальдив, где певица вместе с экс-участницей «Фабрики звезд» Марией Ржевской позирует на фоне пальм и белоснежного песка, задорно схватившись за предупреждающую табличку, вызвало настоящий фурор в Сети. Марию стало не узнать!

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Будущая звезда покоряла сцену в 2004-м, но в скором времени неожиданно пропала с радаров, оставшись в памяти слушателя как девушка с мрачным макияжем и наращенными клыками. Теперь же от прежнего имиджа не осталось и следа — за годы вне медиаполя Мария сильно изменилась, и даже не скажешь, что она стала старше!