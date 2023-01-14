Ей вряд ли дашь больше 20! Как сейчас выглядит Мария Ржевская, покорявшая «Фабрику звезд» в 2004-м

Свежее фото Полины Гагариной с Мальдив, где певица вместе с экс-участницей «Фабрики звезд» Марией Ржевской позирует на фоне пальм и белоснежного песка, задорно схватившись за предупреждающую табличку, вызвало настоящий фурор в Сети. Марию стало не узнать!
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
Будущая звезда покоряла сцену в 2004-м, но в скором времени неожиданно пропала с радаров, оставшись в памяти слушателя как девушка с мрачным макияжем и наращенными клыками. Теперь же от прежнего имиджа не осталось и следа — за годы вне медиаполя Мария сильно изменилась, и даже не скажешь, что она стала старше!
Мария Ржевская и Полина Гагарина случайно встретились на отдыхе. Фото: соцсети
Звезда давно разменяла четвертый десяток (сейчас ей 35 лет), но на любительском снимке Ржевская предстает словно девочка, которой вряд ли дашь больше 20! Она сделала себе милые косички, отказалась от макияжа. На ее лице нет морщин, ее тело подтянуто, а игривые мини-шорты так и притягивают к себе взгляды.
«Шикарно выглядите. Пример многим женщинам!» — подчеркнули интернет-пользователи.