Верник подтвердил увольнение Назарова и Васильевой из МХТ им. Чехова

В субботу, 14 января, заместитель директора по связям с общественностью МХТ имени Чехова Вадим Верник подтвердил РИА Новости, что Народный артист России Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уволены из театра.

Причину в театре называть не стали, но журналисты выяснили, что актеры агрессивно высказывались в адрес нашей страны. Худрук МХТ попытался провести с артистами разъяснительную беседу, однако это не помогло.

Сам Назаров журналистам опроверг увольнение. Точнее он отшутился, что ничего про это не знает.

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