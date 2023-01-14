Фанаты пищат от восторга! Известный актер снимется в продолжении «Секса в большом городе» — подтверждающие фото «захватили» Сеть

У фанатов американского актера Джона Корбетта появился повод для радости — обладатель премии «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в «Сексе в большом городе» снимется в продолжении ситкома — во втором сезоне сериала «И просто так».
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Сеть уже «захватили» фото, подтверждающие возращение Корбетта. На кадрах Кэрри (Сара Джессика Паркер) сопровождает ее бывший кавалер Эйдан (Джон Корбетт). Они прогуливаются по улицам Манхэттена, крепко держась за руки.
Свежие фото Кэрри (Сара Джессика Паркер) и ее кавалера по сериалу Эйдана (Джон Корбетт). Фото: super.ru
Как известно, Кэрри и Эйдан встречались в «Сексе в большом городе» в третьем и четвертом сезонах — в последнем персонаж Корбетта даже сделал предложение героине. Правда, до свадьбы дело не дошло, пара рассталась. Но сейчас, похоже, сюжет принял другой оборот.
Отметим, что ранее в Сети ходили слухи о том, что Корбетт вновь сыграет Эйдана. Своего желания не скрывал и сам Джон. В 2021 году актер дал интервью, в котором рассекретил свою мечту опять и снова сыграть любимчика Кэрри.
Известно, что второй сезон сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большой городе» — начали снимать в октябре 2022 года. Релиз запланирован на HBO Max на лето 2023-го.
По материалам super.ru