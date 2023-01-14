Фанаты пищат от восторга! Известный актер снимется в продолжении «Секса в большом городе» — подтверждающие фото «захватили» Сеть

У фанатов американского актера Джона Корбетта появился повод для радости — обладатель премии «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в «Сексе в большом городе» снимется в продолжении ситкома — во втором сезоне сериала «И просто так».

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Сеть уже «захватили» фото, подтверждающие возращение Корбетта. На кадрах Кэрри (Сара Джессика Паркер) сопровождает ее бывший кавалер Эйдан (Джон Корбетт). Они прогуливаются по улицам Манхэттена, крепко держась за руки.