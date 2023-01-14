На встречу с китами: Оксана Самойлова подчеркнула идеальную грудь купальником с градиентом

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова. Фото: соцсети 

Жена Джигана осталась знойной красавицей, даже нырнув к гигантским животным.

Бизнесвумен Оксана Самойлова разместила в личном микроблоге кадры из путешествия. Знаменитость позировала на яхте в розово-морковном купальнике.

Самойлова рассказала, что смогла преодолеть свой страх и опустилась под воду для встречи с китами.

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К слову, Оксана выбрала соблазнительный образ для знакомства с новыми друзьями из мира дикой природы. Пока Самойлова любовалась гигантскими созданиями природы, поклонники знаменитости восхитились фигурой брюнетки. 

Оксана Самойлова. Фото: соцсети 

«Я не испугалась и пошла к ним!», – написала Оксана.

Напомним, ранее певица Анна Седокова в купальнике цвета новогоднего леденца показала себя без косметики.

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