На встречу с китами: Оксана Самойлова подчеркнула идеальную грудь купальником с градиентом

Бизнесвумен Оксана Самойлова разместила в личном микроблоге кадры из путешествия. Знаменитость позировала на яхте в розово-морковном купальнике.

Самойлова рассказала, что смогла преодолеть свой страх и опустилась под воду для встречи с китами.

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К слову, Оксана выбрала соблазнительный образ для знакомства с новыми друзьями из мира дикой природы. Пока Самойлова любовалась гигантскими созданиями природы, поклонники знаменитости восхитились фигурой брюнетки.