53-летняя Буланова всерьез задумалась о рождении ребенка: «Это может сделать суррогатная мама»

У 53-летней Татьяны Булановой двое детей от разных мужчин: одному без малого 30 лет, второму — 16. При этом есть вероятность, что звезда сцены в скором времени вновь познает радость материнства. Артистка вот-вот сыграет свадьбу с бизнесменом Валерием Рудневым, а у него, насколько известно, детей нет.

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Сама Буланова не спешит с заявлениями о рождении третьего малыша. По ее словам, решение родить еще одного наследника, учитывая ее возраст, — это серьезный шаг, который нужно хорошо обдумать.

Смущает звезду не способность самостоятельно зачать ребенка (в этом вопросе знаменитость уже нашла выход), а то, что наследника нужно ставить на ноги и сопровождать его по жизни.

«Если честно, я была психологически готова только к первому ребенку <…> Сейчас дело даже не в том, чтобы выносить и родить, в крайнем случае это может сделать суррогатная мама. Но ведь ребенка надо воспитывать. Это не кот, которого на ночь можно закрыть на кухне, чтобы он не мешал спать.