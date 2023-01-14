«Прошедший год был настоящей американской горкой»: Анна Заворотнюк отпраздновала 27-летие в Дубае

Заворотнюк сделала укладку на пышные волосы и позировала с ослепительной улыбкой.

«Вот такое праздничное утро, так приятно! Мой муж нашел мой любимый банановый торт из американской кондитерской», – отметила Анна.

Дочь Анастасии Заворотнюк вспомнила годы учебы в университете, так как именно в это время Анна часто забегала в кондитерскую за любимым десертом.