«Прошедший год был настоящей американской горкой»: Анна Заворотнюк отпраздновала 27-летие в Дубае

Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети 

Модель показала праздничный образ с акцентом на губы и тонкие пальчики.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк – Анна – опубликовала в своем микроблоге кадры из ресторана в Дубае. 

Анна Заворотнюк отпраздновала 27-летие в компании мужа. Заворотнюк выбрала для торжества атласный жилет и широкие брюки. К черному классическому костюму Анна добавила перчатки из полупрозрачной ткани. Изделие украсили перья.

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Модель добавила серебряное украшение на шею и накрасила губы красной помадой.

Анна Заворотнюк в день рождения. Фото: соцсети

Заворотнюк сделала укладку на пышные волосы и позировала с ослепительной улыбкой.

«Вот такое праздничное утро, так приятно! Мой муж нашел мой любимый банановый торт из американской кондитерской», – отметила Анна.

Дочь Анастасии Заворотнюк вспомнила годы учебы в университете, так как именно в это время Анна часто забегала в кондитерскую за любимым десертом.

«Прошедший год был настоящей американской горкой. От двух переездов до бесконечных приключений, я многому научилась и очень выросла», – заключила Заворотнюк.

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