«Прошедший год был настоящей американской горкой»: Анна Заворотнюк отпраздновала 27-летие в Дубае

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк – Анна – опубликовала в своем микроблоге кадры из ресторана в Дубае.
Анна Заворотнюк отпраздновала 27-летие в компании мужа. Заворотнюк выбрала для торжества атласный жилет и широкие брюки. К черному классическому костюму Анна добавила перчатки из полупрозрачной ткани. Изделие украсили перья.
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Модель добавила серебряное украшение на шею и накрасила губы красной помадой.
Анна Заворотнюк в день рождения. Фото: соцсети
Заворотнюк сделала укладку на пышные волосы и позировала с ослепительной улыбкой.
«Вот такое праздничное утро, так приятно! Мой муж нашел мой любимый банановый торт из американской кондитерской», – отметила Анна.
Дочь Анастасии Заворотнюк вспомнила годы учебы в университете, так как именно в это время Анна часто забегала в кондитерскую за любимым десертом.
«Прошедший год был настоящей американской горкой. От двух переездов до бесконечных приключений, я многому научилась и очень выросла», – заключила Заворотнюк.