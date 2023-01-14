Вновь приобретенная мама? Буланова без прикрас рассказала об отношениях с будущей свекровью — почти ровесницей

Отношения Татьяны Булановой с бизнесменом Валерием Рудневым, который на 19 лет ее младше, подошли к логическому завершению: влюбленные решили связать себя узами брака и уже приступили к свадебной подготовке.

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Моральную поддержку паре оказывают родители Валерия, и с нетерпением ждут торжества. Рудневы старшие сразу приняли Татьяну и души в ней не чают, не смутил их и практически одинаковый возраст с артисткой.

Знаменитость чрезмерно благодарна семье будущего супруга за теплое к ней отношение.

«Что касается родителей Валеры — они потрясающие. У меня родителей уже нет на этом свете и, могу сказать, что родители Валеры мне их сейчас заменили. У нас с его мамой небольшая разница в возрасте, но я отношусь к ней как к вновь приобретенной маме», — заявила Буланова в интервью РИА ФАН.

Отметим, что Руднев — третья большая любовь артистки. Первым мужем Булановой был лидер группы «Летний сад» Николай Тагрин.

В 2005 году артистка без памяти влюбилась в футболиста Владислава Радимова и решила развестись с мужем. Союз со спортсменом, который моложе ее на 7 лет, продлился чуть больше десятилетия. В итоге артистка устала от измен и поставила точку в отношениях. Расставание звездной пары сопровождалось чередой скандалов.