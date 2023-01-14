Закрыл глаза и попросил тепло одеться: Арсений Шульгин устроил сюрприз для жены в честь ее 25-летия

Арсений Шульгин с женой Лианой

Арсений Шульгин с женой Лианой. Фото: соцсети 

Сын певицы Валерии порадовал любимую в ее день.

Среди последних публикаций личного микроблога жены предпринимателя Арсения Шульгина – Лианы Шульгиной – появилось видео полета на вертолете. Таким образом муж именинницы поздравил ее с 25-летием.

Арсений Шульгин попросил свою возлюбленную надеть что-то красивое и теплое, а потом завязал глаза жене и посадил ее в машину.

Арсений объяснил, что приготовил для именинницы сюрприз.

«У меня нет идей. Волнительно даже как-то», – призналась Лиана.

Когда Лиане наконец разрешили открыть глаза, Шульгина увидела вертолет перед собой. Оказалось, муж захотел прокатить ее на вертолете над Москвой.

После необычного подарка семья Шульгиных посидели в уютном заведении и посмотрели фильм.

Напомним, ранее невестка Валерии вспомнила, как родила в новогоднюю ночь.

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