Закрыл глаза и попросил тепло одеться: Арсений Шульгин устроил сюрприз для жены в честь ее 25-летия

Когда Лиане наконец разрешили открыть глаза, Шульгина увидела вертолет перед собой. Оказалось, муж захотел прокатить ее на вертолете над Москвой.

После необычного подарка семья Шульгиных посидели в уютном заведении и посмотрели фильм.