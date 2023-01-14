Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров эмоционально отреагировал на свое увольнение

65-летний звезда популярного сериала «Кухня» Дмитрий Назаров эмоционально прокомментировал новость о том, что его уволил из театра МХТ имени А.П.Чехова Константин Хабенский. Актер призвал не верить «желтой» прессе.

«Как интересно! Я этого ничего не знаю, — сказал он. - Я не обсуждал с Константином Юрьевичем отставку. Нет. Не читайте желтых газет натощак», - заявил он.

В СМИ ранее писали, что Хабенский решил расстаться с Назаровым из-за его либеральных взглядов на происходящее. Якобы актер не скрывает свою агрессивную позицию в отношении России и постоянно ее демонстрирует.

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