«Я никого в этом заведении не знала»: вот как Михеева попала на украинскую вечеринку – новая версия самой звезды

Как было на самом деле, Алла Михеева рассказала спустя несколько дней, разместив объяснение у себя в микроблоге.

«Накануне я заезжала после лыж в одно из общественных заведений в горах. Нас было четверо, я, моя подруга и наши два инструктора (кроме нас я никого в этом заведении не знала). Также больше никого за нашим столиком не было, о чем можно было наблюдать в моих сторис. Ни на какой вечеринке я не присутствовала. Мы пообедали и уехали. Нести ответственность за действия других людей в общественных местах я не могу», - объяснила актриса.

К слову, это новая версия актрисы. Ранее она рассказывала, что оказалась в фешенебельном заведении среди патриотов Незалежной, потому что ее попросили сфотографироваться. Сейчас она продолжает отдыхать в Куршевеле и не торопится из-за скандала прекращать отпуск.

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