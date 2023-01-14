«Может кормить всю Россию»: у сбежавшей Пугачевой обнаружены несметные накопления

Экс-стилист примадонны Джордж Ровалс уверен, что на самом деле все обстоит иначе. Его давняя приятельница не нищенствует, потому что денег у нее куры не клюют.

«Алла столько заработала в свое время, что может кормить всю Россию на протяжении нескольких лет! Тем, кто распускает слухи о нищете Пугачевой, могу сказать: такие деньги, какие есть у нее, вам даже и не снились», - уверил Ровалс всех в интервью mk.ru

В свое время примадонна была самой высокооплачиваемой артисткой, думала о завтрашнем дне, а потому скопила состояние на «черный день». Поэтому переживать за звездную эмигрантку, считает ее приятель, не стоит.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента