Страх позора: выяснилась настоящая причина нежелания Дани Милохина возвращаться в Россию

Исполнитель Даня Милохин в последнее время находится в США. Он скандально покинул шоу «Ледниковый период» и теперь записывает ролики для иностранной аудитории.
Казалось бы, что Милохин не собирается возвращаться на Родину в связи с обустроенной жизнью в Америке. Однако брат звезды выдвинул новую версию, почему Милохин остается за рубежом.
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Блогер Илья Милохин рассказал о конфликте брата с возлюбленным Вали Карнавал. По словам Ильи Милохина, блогер Саша Стоун отомстил за будущую жену и «слил» откровенные кадры Дани Милохина.
«Недавно произошел конфликт между моим братом и Сашей Стоуном. Я списывался с Даней, узнавал, когда он вернется в Россию, уже хочется увидеться и решить все наши прошлые обиды. Но он говорит, не хочет возвращаться из-за клипа», – заявил Илья.
Оказалось, Стоун не простил Милохину оскорбления Карнавал. И теперь Даня боится позора в России.
«Все ошибаются, в том числе и твоя девушка. Лучше бы следил за ее сливами, чем за сливами мужчин», – процитировали Илью Милохина starhit.ru.