Страх позора: выяснилась настоящая причина нежелания Дани Милохина возвращаться в Россию

Исполнитель Даня Милохин в последнее время находится в США. Он скандально покинул шоу «Ледниковый период» и теперь записывает ролики для иностранной аудитории.

Казалось бы, что Милохин не собирается возвращаться на Родину в связи с обустроенной жизнью в Америке. Однако брат звезды выдвинул новую версию, почему Милохин остается за рубежом.

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Блогер Илья Милохин рассказал о конфликте брата с возлюбленным Вали Карнавал. По словам Ильи Милохина, блогер Саша Стоун отомстил за будущую жену и «слил» откровенные кадры Дани Милохина.