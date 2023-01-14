Лариса Гузеева объявила о закрытии передачи «Давай поженимся!»

Звезда кино и телевидения Лариса Гузеева поставила точку в вопросах судьбы передачи «Давай поженимся!» на Первом канале. Артистка лично ответила на волнующий телезрителей вопрос, когда же в эфире возобновится романтическое ток-шоу. Ответ прозвучал в соцсетях.

«И вам всех благ в новом году! Когда же уже будет «Давай поженимся!»?», - спросила поклонница звезду в микроблоге. «Никогда», — ответила Лариса Гузеева, без каких-либо объяснений.

Передача «Давай поженимся!» пропала из эфира в феврале 2022 года. С тех пор телезрители с нетерпением ждут ее возвращения, как и других развлекательных программ Первого канала.

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