«Ее сердечко кровоточит»: Дана Борисова переживает за дочь, которую избегает собственный отец

Дана Борисова с дочкой

Дана Борисова с дочкой. Фото: Global Look Press 

Знаменитость пожаловалась на бизнесмена Максима Аксенова, с которым неоднократно судилась.

Телеведущая Дана Борисова призналась, что ее бывший муж перестал общаться с их общей дочерью Полиной.

Аксенов не выходит на связь с наследницей и этим расстраивает Полину. Девочке приходится просить друзей дать ей телефон, чтобы отец ответил на звонок с неизвестно номера. Но все попытки подростка тщетны. 

«Просто нет слов! Полина расстраивается, ходит по району и ищет его. Он скрывается от нее, по телефону тоже не общается. Полина пишет – полный игнор», – поделилась Борисова с vnimanie.pro.

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«Дочку очень жалко. Бедолага, просит у одноклассников телефоны, чтобы позвонить папаше. С ее номера он трубку не берет. Конечно, ее сердечко кровоточит», – добавила телеведущая.

Напомним, ранее Дана Борисова показала переписку с бывшим мужем.

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