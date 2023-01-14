«Ее сердечко кровоточит»: Дана Борисова переживает за дочь, которую избегает собственный отец

Телеведущая Дана Борисова призналась, что ее бывший муж перестал общаться с их общей дочерью Полиной.

Аксенов не выходит на связь с наследницей и этим расстраивает Полину. Девочке приходится просить друзей дать ей телефон, чтобы отец ответил на звонок с неизвестно номера. Но все попытки подростка тщетны.

«Просто нет слов! Полина расстраивается, ходит по району и ищет его. Он скрывается от нее, по телефону тоже не общается. Полина пишет – полный игнор», – поделилась Борисова с vnimanie.pro.

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