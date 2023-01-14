«Мы пообедали и уехали»: Алла Михеева оправдалась после скандала с украинской тусовкой в Куршевеле

Соведущая Ивана Урганта Алла Михеева на отдыхе в Куршевеле угодила в грандиозный скандал. Как сообщают в СМИ, она переплюнула в предательстве даже своего знаменитого коллегу по шоу «Вечерний Ургант». Ее заметили на украинской тусовке под сине-желтыми флагами, танцующей под матерные песни.

Сначала Михеева отмахнулась от подобных новостей, дескать, тут и обсуждать нечего, меня с подругой попросили сфотографироваться. Однако, история как снежный ком набрала обороты, и многие знаменитости осудили артистку и требуют уволить ее с Первого канала.