«Мы пообедали и уехали»: Алла Михеева оправдалась после скандала с украинской тусовкой в Куршевеле

Соведущая Ивана Урганта Алла Михеева на отдыхе в Куршевеле угодила в грандиозный скандал. Как сообщают в СМИ, она переплюнула в предательстве даже своего знаменитого коллегу по шоу «Вечерний Ургант». Ее заметили на украинской тусовке под сине-желтыми флагами, танцующей под матерные песни.
Сначала Михеева отмахнулась от подобных новостей, дескать, тут и обсуждать нечего, меня с подругой попросили сфотографироваться. Однако, история как снежный ком набрала обороты, и многие знаменитости осудили артистку и требуют уволить ее с Первого канала.
Михеева, хоть и продолжает отдыхать в Куршевеле, за происходящим пристально наблюдает. Еще бы, у нее в соцсетях тысячи осуждающих комментариев от россиян, и не заметить это просто невозможно, тем более она почти всегда онлайн. И в новой публикации девушка оправдалась за тусовку, объяснив, как все было.
«Накануне я заезжала после лыж в одно из общественных заведений в горах. Нас было четверо, я, моя подруга и наши два инструктора (кроме нас я никого в этом заведении не знала). Также больше никого за нашим столиком не было, о чем можно было наблюдать в моих сторис.
Ни на какой вечеринке я не присутствовала. Мы пообедали и уехали. Нести ответственность за действия других людей в общественных местах я не могу», - оправдалась актриса.