«Тысячу раз пожалеет»: адвокат Жорин – о судебных тяжбах Кравченко и Садальского

Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко объявила о решении подать в суд на своего бывшего партнера по сцене Стаса Садальского за клевету. Потому что он намекнул, что она страдает алкоголизмом, поэтому чуть не сорвала спектакль, не приехав в Петербург.

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Адвокат Сергей Жорин объяснил: привлечь Садальского к ответственности за клевету будет невозможно. Он заметил, что многие обыватели часто путают понятия клевета и распространение порочащей информации. И первое – это уголовное преступление, а второе подразумевает гражданский иск.

«Доказать клевету и привлечь Садальского к ответственности будет невозможно. Что касается иска «О защите чести и достоинства» в порядке 152 статьи, то успех или провал Кравченко зависит от большого количества обстоятельств», - рассказал Жорин «Пятому каналу».

Нюанс в том, как именно Садальский преподнес информацию и как ее восприняла Кравченко. Если это было сказано как мнение, то ее нельзя проверить на соответствие действительности. А значит, оно предметом иска «О защите чести и достоинства» не является.

«В иске будет отказано, даже если он ее назвал алкоголичкой, но это было выражено в форме мнения», - объяснил юрист.

Жорин давно знаком с Садальским и добавил, что на нем где сядешь – там и слезешь. И многие намеревались наказать актера, как это хочет сделать Кравченко, только ничего у них не вышло.