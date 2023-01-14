Россиянам дали возможность посетить дорогой концерт Александра Реввы в кредит

Стало известно, как можно попасть на концерт Александра Реввы без ущерба для кошелька.

Исполнитель планирует устроить свое первое крупное шоу в стране. Для этого Ревва вместе с командой ввели покупку билетов на выступление в кредит.

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У Александра Реввы не было больших сольных концертов уже с начала прошлого года. Он ограничился несколькими появлениями в новогодних программах. Однако теперь Ревва готов выйти на сцену, чтобы порадовать поклонников.