Россиянам дали возможность посетить дорогой концерт Александра Реввы в кредит

Стало известно, как можно попасть на концерт Александра Реввы без ущерба для кошелька.
Исполнитель планирует устроить свое первое крупное шоу в стране. Для этого Ревва вместе с командой ввели покупку билетов на выступление в кредит.
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У Александра Реввы не было больших сольных концертов уже с начала прошлого года. Он ограничился несколькими появлениями в новогодних программах. Однако теперь Ревва готов выйти на сцену, чтобы порадовать поклонников.
Концерт артиста намечен на февраль 2023 года. За выступление Ревва просит от 2000 до 6000 рублей. К слову, если поклоннику купить билет сразу не под силу, можно приобрести пропуск с рассрочкой на 90 дней под 0,2%. Об этом сообщили в vnimanie.pro.
Напомним, ранее Григорий Лепс стал самым высокооплачиваемым артистом в России.