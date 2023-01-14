В Роспотребнадзоре объяснили, как не ошибиться при выборе свежей рыбы

Рыба

Рыба. Фото: Global Look Press 

Советник Отдела организации надзора по гигиене питания и контроля за продукцией в обороте Управления санитарного благополучия населения ведомства Ольга Фомичева поделилась экспертным мнением.

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, как стоит проверять свежую рыбу при покупке.

Оказалось, существует четыре признака свежести рыбы.

Во-первых, важно приглядеться к внешнему виду продукта. Чешуя у рыбы должна оставаться блестящей и влажной.

Во-вторых, жабры у качественного товара выглядят красными. Серые оттенки говорят о том, что продукт залежался на витрине.

В-третьих, не должно быть слизи и темных пятен.

В-четвертых, никакого зловонного запаха.

«Вся рыбная продукция должна соответствовать техническим регламентам и сопровождаться документами, удостоверяющими ее качество, безопасность и происхождение», – сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Напомним, ранее в Роскачестве исследовали лапшу быстрого приготовления. 

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