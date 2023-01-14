В Роспотребнадзоре объяснили, как не ошибиться при выборе свежей рыбы

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, как стоит проверять свежую рыбу при покупке.
Оказалось, существует четыре признака свежести рыбы.
Во-первых, важно приглядеться к внешнему виду продукта. Чешуя у рыбы должна оставаться блестящей и влажной.
Во-вторых, жабры у качественного товара выглядят красными. Серые оттенки говорят о том, что продукт залежался на витрине.
В-третьих, не должно быть слизи и темных пятен.
В-четвертых, никакого зловонного запаха.
«Вся рыбная продукция должна соответствовать техническим регламентам и сопровождаться документами, удостоверяющими ее качество, безопасность и происхождение», – сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Напомним, ранее в Роскачестве исследовали лапшу быстрого приготовления.