В Роспотребнадзоре объяснили, как не ошибиться при выборе свежей рыбы

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, как стоит проверять свежую рыбу при покупке.

Оказалось, существует четыре признака свежести рыбы.

Во-первых, важно приглядеться к внешнему виду продукта. Чешуя у рыбы должна оставаться блестящей и влажной.

Во-вторых, жабры у качественного товара выглядят красными. Серые оттенки говорят о том, что продукт залежался на витрине.