Новости шоу-бизнеса: у Валиевой отобрали награду, концерты Меладзе отменяют, Волю убрали из Comedy Club

Володин предложил конфисковывать имущество у сбежавших

Вячеслав Володин выдвинул предложение конфисковывать у сбежавших и оскорбляющих Россию из-за рубежа имущество официально. По его словам, необходимо внести изменения в законодательство, чтобы таким наказывать беглецов.

У Камилы Валиевой отобрали награду

Антидопинговое агентство России лишило Камилу Валиеву вице-чемпионства России по итогам проверки допинг-пробы. Положительный результат вновь ударил по имиджу фигуристки. Представители россиянки смогли доказать случайное попадание «запрещенной субстанции» в организм девушки, поэтому других санкций, кроме аннулирования ее результата на декабрьском турнире, не последовало.

Пловчиха Салямова погибла в ДТП

12 января в автокатастрофе погибла надежда отечественного хай-дайвинга (прыжки в воду с экстремальных высот) Лейла Салямова. Ей было всего 23 года.

Концерты Меладзе отменяют

Весенний юбилейный тур Валерия Меладзе под угрозой срыва. Уже отменено его выступление в Новосибирске 30 апреля. В Барнауле приостановлены продажи билетов. В Сети люди ликуют: воздается по заслугам музыканту, трусливо произнесшему нацистский лозунг в Дубае.

Волю убрали из Comedy Club

Павел Воля оскандалился под Новый год, обозвав блогершу из Казахстана, и она намерена судиться за честь и достоинство. Накануне в Comedy Club заявили, что Воля не будет ведущим проекта. Эти два события люди в Сети связали воедино и уверены - одно есть следствие другого.