Достойное наказание: Никоненко предложил расстрелять Галкина* фекалиями

Никоненко считает, что окончательную точку в вопросе с конфискацией может ставить только президент страны. А вот для Максима Галкина*, пятого мужа Аллы Пугачевой и одного из скандально известных беглецов, у актера персональное наказание.

«Галкина расстрелять, да! Из пистолета, который стреляет дерьмом. Тьфу, мне даже противно о нем говорить. Забыть, как кошмарный сон, и все!» - отрезал кинодеятель в беседе с mk.ru.

Кстати, многие солидарны с Никоненко в части предать забвению Галкина*. Так считает Юрий Лоза, он уверен, что игнорирование таких, как муж Пугачевой, для них самое страшное.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента