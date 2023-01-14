Илана из «Уральских пельменей» на пляже блеснула формами в бикини без пуш-ап

Звезда телешоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева улетела в Таиланд и путешествует по островам королевства, радуя поклонников летними снимками. Теперь актриса на Краби, и уже показала, как устроилась.

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Кадры с пляжа Юрьева делает постоянно, только себя старается не показывать. Хотя она – обладательница идеальной фигуры, и подписчики смогли в этом убедиться. На редком фото в бикини Илана показала точеные формы в купальнике без пуш-ап.