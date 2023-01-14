Актер Смольянинов признан иноагентом

Минюст России признал актера Артура Смольянинова иноагентом. Фамилия звезды фильма «9 рота» появилось в реестре лиц на сайте ведомства накануне.

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Смольянинов, напомним, в первые дни нового года сделал в адрес родины шокирующее заявление. Ему, мол, плевать, что станет с Россией, пусть, говорит, хоть радиационным пеплом обернется. Сам он, если потребуется, пойдет защищать Незалежную. Тем временем, в Москве у него остались двое малолетних детей от актрисы Дарьи Мельниковой.