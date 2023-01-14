Вот Харламов упустил какое! Ковальчук оголила сочный тыл – бежит, а две половинки так и прыгают

Актриса Катерина Ковальчук, отметившаяся романом с юмористом Гариком Харламовым, улетела отдыхать в Индонезию. Она посетила Джакарту и отправилась на побережье Явы, чтобы насладиться красотами экзотического пляжа.

И пляж, который Ковальчук показывает в своем микроблоге, и она сама, счастливая и отдохнувшая, выглядят потрясающе. Природа, судя по кадрам, даже превосходит мальдивскую, настолько фантастическими выглядят море, песок и флора острова.

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Сама Ковальчук не скупится на фото и видео с острова. На этот раз она экранизировала очередное посещение пляжа. Облачившись в монокини, она вбежала на берег, сверкая сочным тылом. Купальник выделил две упругих половинки так, что они подпрыгивали вместе с хозяйкой, привлекая к себе взгляды зрителей.