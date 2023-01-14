«Предатели не должны здесь находиться»: Цыганова призывает лишить гражданства Урганта и других сбежавших

Цыганову волнует и другой вопрос – почему молчат те из звезд, кто сегодня на пике своей популярности и не сходит с голубых экранов. Ведь многие из них до сих пор не обозначили свою позицию относительно происходящего.

«Люди, которые имеют от государства награды и признание народа, почему-то молчат. Меня закидывают вопросами, и я отвечаю, не стесняясь, каждый день, а высказываний народных артистов я не вижу. Где Лепс, где Газманов, где Бабкина? Где их высказывания по поводу Барских, Урганта?» - задается вопросами певица.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»