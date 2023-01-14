«Предатели не должны здесь находиться»: Цыганова призывает лишить гражданства Урганта и других сбежавших

Певица Вика Цыганова считает, что артистов, которые выступили против защиты Донбасса и осудили происходящее, а также покинули страну, нужно лишать гражданства. Она имеет в виду Ивана Урганта и ему подобных звезд. Шоумен активно тусовался на светских мероприятиях в новогодние дни, а также, по сообщениям сайта ОСН, готовится дать сольный концерт. И Цыганова исходя из этого сделала категоричное заявление.
«Нужно принимать правильные законы, причем очень быстро. Предатели Родины не должны здесь находиться. Их должны лишать российского гражданства и не пускать в страну», - считает певица.
Цыганову волнует и другой вопрос – почему молчат те из звезд, кто сегодня на пике своей популярности и не сходит с голубых экранов. Ведь многие из них до сих пор не обозначили свою позицию относительно происходящего.
«Люди, которые имеют от государства награды и признание народа, почему-то молчат. Меня закидывают вопросами, и я отвечаю, не стесняясь, каждый день, а высказываний народных артистов я не вижу. Где Лепс, где Газманов, где Бабкина? Где их высказывания по поводу Барских, Урганта?» - задается вопросами певица.
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