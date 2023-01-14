«Danger!»: Волочкова в бикини закинула ногу на столб – получилась опасная рогатка

Анастасия Волочкова в первые дни наступившего года улетела на Мальдивы. Это ее самое любимое место отдыха, и она собралась отдыхать до самого дня своего рождения. Не обходится и без шпагатов, правда, в этот раз их значительно меньше – звезда уже рассказала, что надорвала пах, старая травма дала о себе знать на острове.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Но без эксцентричных ракурсов фотосессии Анастасии не обходятся. На этот раз артистка нашла предупредительный столб на пляже и закинула на него ногу. Позировала она в мини-бикини причинным местом вперед. Получилась этакая рогатка. «Конечно, danger!» - посмеялась балерина, намекая, что опасность – это она сама.