Неплохая альтернатива: актриса Кейт Хадсон рассказала об отличной замене бюстгальтеру

Голливудская звезда Кейт Хадсон раскрыла интересный способ отказаться от бюстгальтера. Об этом она рассказала в новом видео, опубликованном на YouTube-канале британской версии журнала Vogue.
Дива показала содержимое своей брендовой сумочки на камеру в рамках проекта издания. И выяснилось, что звезда постоянно носит с собой стикини (силиконовые наклейки для сосков), чтобы надевать их под одежду вместо нижнего белья.
«Мне приходится иметь их под рукой из-за нелюбви к бюстгальтерам», - разоткровенничалась она.
Как объяснила Хадсон, так ей удается выглядеть вполне скромно в любых нарядах, даже с глубоким декольте.
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«Таким образом моя грудь не становится предметом широкого обсуждения», - призналась красотка.
При этом знаменитость не стала упоминать бренд силиконовых наклеек.