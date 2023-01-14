Неплохая альтернатива: актриса Кейт Хадсон рассказала об отличной замене бюстгальтеру

Голливудская звезда Кейт Хадсон раскрыла интересный способ отказаться от бюстгальтера. Об этом она рассказала в новом видео, опубликованном на YouTube-канале британской версии журнала Vogue.

Дива показала содержимое своей брендовой сумочки на камеру в рамках проекта издания. И выяснилось, что звезда постоянно носит с собой стикини (силиконовые наклейки для сосков), чтобы надевать их под одежду вместо нижнего белья.

«Мне приходится иметь их под рукой из-за нелюбви к бюстгальтерам», - разоткровенничалась она.

Как объяснила Хадсон, так ей удается выглядеть вполне скромно в любых нарядах, даже с глубоким декольте.