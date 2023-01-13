СМИ: звезда «Кухни» Дмитрий Назаров уволен из МХТ имени Чехова

Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров. Фото: Global Look Press

Сообщается, что худрук театра Константин Хабенский издал соответствующее распоряжение.

Звезда сериала «Кухня», известный актер Дмитрий Назаров уволен из МХТ имени Чехова после того, как он озвучил свою позицию по поводу происходящего в мире.

По некоторым данным, худрук театра Константин Хабенский пытался вразумить Дмитрия Назарова, но позже увидел его интервью с высказываниями на тему происходящего в мире и немедленно подписал указ об увольнении Назарова.

Вместе с Дмитрием Назаровым работу в МХТ имени Чехова потеряла и его супруга, актриса Ольга Васильева, разделяющая взгляды мужа.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, ранее из МХТ имени Чехова был уволен Анатолий Белый. Артист уехал из России в Израиль летом минувшего года.

По материалам MK.RU.

Читайте также