Каролина Севастьянова в изумрудном платье с щелью посредине засветила упругую мякоть — кайфует сама от себя

Прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова завоевывает внимание поклонников с помощью своих прелестей.
Гимнастка обладает эффектной внешностью, у нее роскошная фигура и длинные стройные ноги. Каролина Севастьянова неустанно демонстрирует в микроблоге, как она хороша.
Покатавшись на лыжах в Куршевеле, Каролина Севастьянова приехала в Монако, где выгуливает красивые платья.
В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала в наряде изумрудного оттенка, состоящем из кроп-топа и юбки.
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Каролина Севастьянова в обтягивающем наряде. Фото: соцсети
Кроп-топ и юбка создали щель, в которую видно часть упругого тела Каролины Севастьяновой. Очевидно, что Каролина Севастьянова прекрасно осведомлена, насколько она хороша, и получает удовольствие от самой себя.