Каролина Севастьянова в изумрудном платье с щелью посредине засветила упругую мякоть — кайфует сама от себя

Прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова завоевывает внимание поклонников с помощью своих прелестей.

Гимнастка обладает эффектной внешностью, у нее роскошная фигура и длинные стройные ноги. Каролина Севастьянова неустанно демонстрирует в микроблоге, как она хороша.

Покатавшись на лыжах в Куршевеле, Каролина Севастьянова приехала в Монако, где выгуливает красивые платья.

В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала в наряде изумрудного оттенка, состоящем из кроп-топа и юбки.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».