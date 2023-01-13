Красотке скоро годик: Саша Задойнов из «Дома-2» и его жена предстали с подросшей дочерью — как выглядит София

Бывший участник «Дома-2» Саша Задойнов по случаю старого Нового года поделился в микроблоге семейным кадром.

На снимке он запечатлен с любимыми людьми — женой Ксенией, которая тоже принимала участие в реалити-шоу, и дочкой Софией. Малышка появилась на свет в феврале 2022 года и скоро ей исполнится годик.

Саша Задойнов в кадре одной рукой держит дочку, а другой — обнимает жену. Обе его девочки — красавицы.

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