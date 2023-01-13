«Радует, что плавки не мимо надеты»: Волочкова задрала ногу в бикини, засветив растянутую промежность

Балерина Анастасия Волочкова 20 января отметит свое 46-летие. А пока дива демонстрирует шикарную фигуру и растяжку, отдыхая на Мальдивах.

Фотографии, сделанные на берегу океана, Анастасия Волочкова исправно размещает в микроблоге, вызывая восхищение у одних и злобу у других подписчиков.

На этот раз Анастасия Волочкова устроила настоящую провокацию. Балерина запечатлелась в бикини, задрав ногу и засветив растянутую промежность.

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