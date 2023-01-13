«Радует, что плавки не мимо надеты»: Волочкова задрала ногу в бикини, засветив растянутую промежность

Балерина Анастасия Волочкова 20 января отметит свое 46-летие. А пока дива демонстрирует шикарную фигуру и растяжку, отдыхая на Мальдивах.
Фотографии, сделанные на берегу океана, Анастасия Волочкова исправно размещает в микроблоге, вызывая восхищение у одних и злобу у других подписчиков.
На этот раз Анастасия Волочкова устроила настоящую провокацию. Балерина запечатлелась в бикини, задрав ногу и засветив растянутую промежность.
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Анастасия Волочкова в бикини. Фото: соцсети
«Очень красиво стоите. Восхищаюсь вами. Вот у меня нет такой растяжки, и я так не могу. А хотелось бы. Очень завидую вашим растяжкам», «Худышка какая», «Радует, что плавки не мимо надеты! Это прогресс уже!», «Безобразное фото», — обсудили в Сети это фото Анастасии Волочковой.