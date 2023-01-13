Договорился: Артура Смольянинова* признали иноагентом

Российского актера Артура Смольянинова* признали иноагентом. Такое решение вынес Минюст России.
Напомним, в недавнем интервью одному из западных СМИ артист признался, что ему плевать, что станет с Россией — даже если часть страны «превратится в радиоактивный пепел». Кроме того, он заявил, что стал бы воевать на стороне Украины в нынешнем конфликте.
Эти высказывания вызвали настоящий шквал негодования, и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста.
Позже мама актера, Мария Смольянинова, попыталась оправдать своего сына, наговорившего кошмарных вещей про свою страну. По ее мнению, звезду якобы на самом деле подставил журналист, который вывел его из себя и вырвал из контекста часть фраз.
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О резком поступке высказался и режиссер Сергей Снежкин, который в свое время снял артиста в сериале «Белая гвардия». Постановщик не стал нападать на коллегу по киноискусству за его негативную позицию в отношении России, но подчеркнул, что таких «Смольяниновых» взращены целые поколения. Он добавил, что Смольянинов* и подобные ему беглецы из России рано или поздно вернутся домой, но примут ли их обратно — большой вопрос.
Кроме того, сегодня в список иноагентов Минюст принял решение занести и музыкального критика Артемия Троицкого*.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.