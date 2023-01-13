«Похудел на 12 килограммов»: что знает о Филиппе Киркорове только его пластический хирург

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров в конце декабря сообщил, что решился лечь под нож хирурга ради еще более эффектной внешности.

В этом году Филиппу Киркорову исполнится 56 лет, и в свой день рождения поп-король хочет блистать на сцене.

Как выяснилось, пока состоялся только первый этап преображения. Впереди еще один, ради которого Филипп Киркоров похудел на 12 килограммов. По настоянию своего пластического хирурга Тимура Хайдарова.

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