Комик Данила Поперечный эмигрировал в США

Стало известно, в какую страну уехал покинувший Россию известный комик Данила Поперечный. Вместе с женой шоумен обосновался в США.

Сам Данила Поперечный предпочел не сообщать поклонникам о своем местонахождении, это за него сделала супруга. Полина Чистякова рассказала, что вместе с мужем они обживаются в США.

Пара поселилась в Лос-Анджелесе, где у них много друзей.

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