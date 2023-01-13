Комик Данила Поперечный эмигрировал в США

Стало известно, в какую страну уехал покинувший Россию известный комик Данила Поперечный. Вместе с женой шоумен обосновался в США.
Сам Данила Поперечный предпочел не сообщать поклонникам о своем местонахождении, это за него сделала супруга. Полина Чистякова рассказала, что вместе с мужем они обживаются в США.
Пара поселилась в Лос-Анджелесе, где у них много друзей.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, комик Данила Поперечный покинул Россию весной 2022 года. Сначала он обосновался в Дубае и давал концерты в европейских странах. Затем Данила Поперечный вернулся на родину и признавался, что уезжать ему не хочется. Но, судя по всему, планы изменились.