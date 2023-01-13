Счета Ксении Собчак заблокированы

Стало известно, что налоговая служба России наложила запрет на операции по счетам рекламной компании «Лидерс» и PR-агентства June & July. Обе компании принадлежат известной журналистке и светской львице Ксении Собчак.

Как свидетельствуют документы налогового ведомства, ограничения связаны с долгами. Их сумма превышает 480 тыс. рублей. Запрет был введен еще в сентябре прошлого года, но достоянием общественности это стало только сейчас.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».