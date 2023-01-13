Молитвы не помогают: состояние впавшего в кому партнера Навки, Костомарова, резко ухудшилось — риск смещения внутренних органов

Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: соцсети

У 45-летнего фигуриста Романа Костомарова в организме начала скапливаться жидкость.

Тревожные сообщения приходят о состоянии 45-летнего олимпийского чемпиона по танцам на льду, партнера Татьяны Навки, Романа Костомарова.

По некоторым данным, спортсмену в эту пятницу, 13 января, стало значительно хуже. У Романа Костомарова развился двусторонний гидроторакс, при котором из организма не выводится жидкость. У Романа Костомарова нарушено кровообращение, есть риск смещения внутренних органов. 

45-летний фигурист по-прежнему находится в коме, его состояние крайне тяжелое.

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Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован в тяжелом состоянии в ночь на 10 января с двусторонней пневмонией. Утром 11 января фигуристу стало хуже, медики приняли решение перевести его в Коммунарку. В реанимации Романа Костомарова подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Друзья Романа Костомарова призвали поклонников молиться о его выздоровлении, но пока это не помогает.

По материалам телеграм-канала SHOT

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