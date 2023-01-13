Молитвы не помогают: состояние впавшего в кому партнера Навки, Костомарова, резко ухудшилось — риск смещения внутренних органов

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован в тяжелом состоянии в ночь на 10 января с двусторонней пневмонией. Утром 11 января фигуристу стало хуже, медики приняли решение перевести его в Коммунарку. В реанимации Романа Костомарова подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Друзья Романа Костомарова призвали поклонников молиться о его выздоровлении, но пока это не помогает.

По материалам телеграм-канала SHOT