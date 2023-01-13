Одну обнимает, вторую целует: бывший муж Навки, Жулин, позировал в гостиной с дочками от молодой жены

Известный фигурист и тренер Александр Жулин накануне, в День дочерей, поделился в микроблоге двумя трогательными снимками. На одном из них он запечатлен в гостиной вместе с младшими дочками от третьей супруги Натальи Михайловой — Екатериной и Еленой. Одну из наследниц он обнял, вторую тянется поцеловать.
На втором кадре Александр Жулин позирует с дочкой Александрой, которая родилась в его браке с прославленной фигуристкой Татьяной Навкой.
«Сегодня Международный день дочерей, а значит, еще один лишний повод написать о том, как сильно мне в этой жизни с ними повезло! Бесконечно люблю своих девочек», — написал Александр Жулин под фото.
Александр Жулин с дочками Катей и Леной. Фото: соцсети
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Примечательно, что лица младших наследниц Александр Жулин не показывает. Вероятно, таковы его договоренности с женой.
Напомним, Александр Жулин счастливо женат на Наталье Михайловой уже несколько лет. Супруга младше него на двадцать три года.
Александр Жулин с дочкой от Татьяны Навки. Фото: соцсети