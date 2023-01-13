Одну обнимает, вторую целует: бывший муж Навки, Жулин, позировал в гостиной с дочками от молодой жены

Известный фигурист и тренер Александр Жулин накануне, в День дочерей, поделился в микроблоге двумя трогательными снимками. На одном из них он запечатлен в гостиной вместе с младшими дочками от третьей супруги Натальи Михайловой — Екатериной и Еленой. Одну из наследниц он обнял, вторую тянется поцеловать.

На втором кадре Александр Жулин позирует с дочкой Александрой, которая родилась в его браке с прославленной фигуристкой Татьяной Навкой.