Браслет от Cartier: Алена Рапунцель из «Дома-2» похвасталась шикарным подарком нового избранника

Алена Рапунцель

Алена Рапунцель. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Алена Рапунцель призналась, что возлюбленный осуществил ее мечту.

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель в эти дни чувствует себя очень счастливой. Новый избранник Алены преподнес ей в подарок украшение, о котором она давно мечтала.

В микроблоге Алена Рапунцель запечатлелась с презентом любимого — браслетом от Cartier.

«Спасибо за такую красоту. Теперь я обладательница моей очаровательной мечты», — подписала кадр Алена Рапунцель.

Алена Рапунцель показала подарок от любимого. Фото: соцсети

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Алена Рапунцель призналась, что очень рада тому, что встретила мужчину, который готов ее радовать без поводов.

«Это было максимально приятно. Я просто проснулась утром, открыла глаза и передо мной стоит Саша с коробочкой красной. Очень круто, когда рядом с тобой находится человек, который просто без вопросов может сделать тебе приятное, сделать тебя счастливой», — поделилась Алена Рапунцель.

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