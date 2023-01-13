Браслет от Cartier: Алена Рапунцель из «Дома-2» похвасталась шикарным подарком нового избранника

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель в эти дни чувствует себя очень счастливой. Новый избранник Алены преподнес ей в подарок украшение, о котором она давно мечтала.

В микроблоге Алена Рапунцель запечатлелась с презентом любимого — браслетом от Cartier.