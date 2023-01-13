Браслет от Cartier: Алена Рапунцель из «Дома-2» похвасталась шикарным подарком нового избранника

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель в эти дни чувствует себя очень счастливой. Новый избранник Алены преподнес ей в подарок украшение, о котором она давно мечтала.
В микроблоге Алена Рапунцель запечатлелась с презентом любимого — браслетом от Cartier.
«Спасибо за такую красоту. Теперь я обладательница моей очаровательной мечты», — подписала кадр Алена Рапунцель.
Алена Рапунцель показала подарок от любимого. Фото: соцсети
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Алена Рапунцель призналась, что очень рада тому, что встретила мужчину, который готов ее радовать без поводов.
«Это было максимально приятно. Я просто проснулась утром, открыла глаза и передо мной стоит Саша с коробочкой красной. Очень круто, когда рядом с тобой находится человек, который просто без вопросов может сделать тебе приятное, сделать тебя счастливой», — поделилась Алена Рапунцель.