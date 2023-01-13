Алексей Мишин рассказал о своем самочувствии после сообщений о пневмонии

Несмотря на плохое самочувствие, заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин продолжает выходить на лед. СМИ писали о том, что у 81-летнего тренера подозревают пневмонию. Мишин обращался к врачам.

Эти новости, на фоне известий о тяжелом состоянии Романа Костомарова, вызвали беспокойство у всех, кто интересуется фигурным катанием. Впрочем, позднее появилась информация о том, что Алексей Мишин не нуждается в госпитализации – у него обычная простуда: об этом сообщила супруга тренера.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».