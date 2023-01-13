Памела Андерсон заявила, что никогда не смотрела слитое в Интернет видео своих любовных утех с мужем

31 января на Netflix выйдет документальный фильм «Памела: история любви», в котором 55-летняя звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон поделится своими откровениями. В том числе она затронет тему скандальной видеозаписи, которая 1995 году взорвала Интернет.

Напомним, на видео были запечатлены действия сексуального характера между Памелой и ее на тот момент мужем, рок-музыкантом Томми Ли. Эти откровенные кадры произвели такой резонанс в обществе, что про слив скандального ролика даже был снят художественный сериал. Он называется «Пэм и Томми», вышел на видеосервисе Hulu в феврале 2022 года. Главные роли сыграли Лили Джеймс и Себастиан Стэн.

В преддверии выхода документалки Андерсон дала интервью передаче Sunday Morning на канале CBS и еще раз прошлась по этому скандальному эпизоду своей жизни.

«Это были два безумно обнаженных влюбленных человека, — вспоминает она себя и Томми в момент роковой съемки. — Я имею в виду, что мы все время были голыми, снимали друг друга и вели себя глупо, но эти записи не предназначались для просмотра посторонними».

Актриса еще раз подчеркнула, что откровенная запись была именно украдена. Сама Памела, по ее заверению, никогда это видео не смотрела. Ей было «очень обидно» от того, что приватная съемка стала достоянием общественности.