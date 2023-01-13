«Мир потерял редкий драгоценный камень»: Пинк простилась с умершей подругой Лизой Мари Пресли

Американские звезды скорбят по дочери Элвиса Пресли — Лизе Мари, которая умерла 12 января в возрасте 54 лет. Свои соболезнования в социальных сетях опубликовали Джон Траволта, супруги Хэнксы и певица Пинк. Последняя была близкой подругой умершей.

«О, это ранит мое сердце. Лиза Мари, ты была единственной в своем роде. Чертовски смешной, проницательной, чувствительной, талантливой, остроумной, значимой, любящей, щедрой, осуждающей, но всегда правой, верной, и ты обожала своих детей. Мое сердце разрывается за тебя, твою прекрасную семью и твоих детей. Сегодня мир потерял редкий драгоценный камень. Да упокоится твоя душа с миром, подруга», — написала 43-летняя Пинк (настоящее имя Алиша Бет Мур) в соцсетях.

В 2005 году Пинк участвовала в записи песни Shine, которая вошла во второй альбом Лизы Мари Пресли. Их дружба была очень крепкой.

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